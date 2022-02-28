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دولي

بوتين لـ "ماكرون": حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع مع كييف

بوتين لـ "ماكرون": حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع مع كييف
بوتين وماكرون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاثنين هاتفياً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو ساعة ونصف ساعة.

وطلب ماكرون من بوتين وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد "أكد بوتين أنه عازم على ذلك"، بحسب ما أعلن الإليزيه. 

ووفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار)، فقد تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مراراً في الساعات الأخيرة" بحسب الرئاسة الفرنسية.

من جهته، أفاد بيان صادر عن الكرملين، بأن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي بضرورة نزع السلاح في أوكرانيا وجعلها دولة محايدة، وذلك بهدف تسوية الأزمة.

وأبلغ بوتين، نظيره الفرنسي، أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع مع كييف، وفق ما ذكره بيان للرئاسة الروسية.

وقال الكرملين إن بوتين ذكر لماكرون، خلال اتصال هاتفي، أنه يريد اعترافاً بسيادة شبه جزيرة القرم، لتسوية النزاع في أوكرانيا. وضمت موسكو شبه الجزيرة عام 2014.

في سياق آخر، أفاد التلفزيون الأوكراني، بأن الرئيس فلودومير زيلينسكي وقع طلب انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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