بسبب تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية.. الخارجية تستدعي القنصل العام الفرنسي في القدس

استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة أمل جادو شكعة القنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز اليوم الاثنين.





وذلك من أجل التعبير عن استياء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وطلب استيضاح موقف فرنسا إثر تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس بخصوص القدس.





جاء ذلك بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي.



وحذرت شكعة من ان تصريحات كاستكس باعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي هو انحراف عن الموقف المبدئي الذي تعودناه من فرنسا و من دول الاتحاد الأوروبي و المبني على أسس القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية، و هي انتهاك واضح للإجماع الدولي على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار ٤٧٨ و ٢٣٣٤.



من جهته اكد القنصل الفرنسي العام على التزام بلاده بحل الدولتين مشيرا الى ان موقف فرنسا لم يتغير من القدس ومن حق الفلسطينيين في اقامة عاصمتهم في المدينة و ان بقاء القنصلية العامة في القدس هو خير دليل على ذلك.



وسلمت الوكيل جادو شكعة في الاجتماع رسالة من معالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نظيره لودريان، كما كان قد ارسل سيادة الرئيس محمود عباس رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بذات الخصوص.



رام الله - دنيا الوطن