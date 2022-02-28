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شؤون فلسطينية

انتخاب لجنة إدارة لشبكة الصحفيين الاقتصاديين

انتخاب لجنة إدارة لشبكة الصحفيين الاقتصاديين
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت شبكة الصحفيين الاقتصاديين اليوم الاثنين، في مقر نقابة الصحفيين في رام الله، لجنة إدارة لها لمدة عامين.

وعقدت الشبكة اجتماعا لها بحضور نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، ومدير النقابة علاء حنتش.

وأشاد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بجهود شبكة الصحفيين الاقتصاديين، وهي شبكة متخصصة ضمن برنامج مجموعات العمل المتخصصة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتعمل تحت مظلتها لتطوير الصحافة الاقتصادية بمختلف أفرعها في دولة فلسطين.

ورحب علاء حنتش مدير النقابة بإنجاز لائحة تنظيمية ناظمة لعمل الشبكة في إطار مساعيها لرفع قدرات وتأهيل الصحفيين العاملين والمستجدين، فيما يخص الصحافة الاقتصادية.

بدوره، استعرض أيهم أبو غوش منسق شبكة الصحفيين الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى المضي لتنفيذ برنامج تدريبي في مجال الصحافة الاقتصادية بالتعاون مع عدة مؤسسات اقتصادية على مدار عام كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تطوير قدرات الصحفيين في هذا المجال.

وأكد أمجد التميمي أحد الأعضاء المؤسسين للشبكة وعضو لجنة التدريب على أهمية تنظيم عمل الشبكة، وتفعيل لجانها، مشيراً إلى أهمية أن يقوم المنسقون بتشكيل لجانهم من صحفيين أكفاء قادرين على النهوض بالشبكة وتحقيق أهدافها ورسالتها.

وفي نهاية الاجتماع انتخبت الشبكة لجنة إدارة لها لمدة عامين تكونت من: أيهم أبو غوش منسقا عاما للشبكة، وحامد جاد نائبا لمنسق الشبكة، وجعفر صدقة منسقا للتدريب، ومحمد أبو ظاهر منسقا للفعاليات والأنشطة، وناردين الطروة منسقة العضوية، وعماد الرجبي منسقا للمشاريع، ومحاسن أصرف عضوا.

واسندت الشبكة لكل منسق مهام تشكيل لجنة مختصة من أعضاء الشبكة.

كما ناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للشبكة وتم اقرارها بعد ادخال بعض التعديلات عليها.

وترمي الشبكة الى تعزيز دور الصحافة الاقتصادية في التأثير المجتمعي الايجابي عبر تأطير العمل الصحفي في المجال الاقتصادي وتنظيمه وتطويره من خلال برامج لتعزيز القدرات وتنظيم للعلاقة بين مراكز الفعل الاقتصادي والصحفي وتأهيل الصحفيين المستجدين في هذا المجال، عبر لوائح وبرامج ناظمة وتدريبات تخصصية يقدمها صحفيون وخبراء مختصون ذوو قدرات متقدمة.

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