منيب المصري يزور المعاهد الأزهرية ويوقع عقد إنشاء المبنى الإداري

رام الله - دنيا الوطناستقبل عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين أ.د. علي رشيد النجار، رجل الأعمال الفلسطيني منيب رشيد المصري، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بغزة.ورافق المصري في زيارته منيب المصري، والمهندس أحمد المصري، وكان في الاستقبال بجانب أ.د. النجار، المدير الإداري أ.رفيق أبو جراد، ومدير الإشراف التربوي أ.وليد الخطيب، وأ.محمد الزق مدير معهد غزة الديني، وأ. عبدالله الهباش مسؤول العلاقات العامة والإعلام، وأ.محمد المقوسي، وأ.أحمد الوادية، واعبد الحميد حوسو.وتم خلال هذه الزيارة توقيع عقد اتفاق بين إدارة المعاهد الأزهرية ومؤسسة منيب وانجلا المصري لإنشاء المبنى الإداري للمعاهد الأزهرية بمدينة غزة، تحت اسم مبنى "الشهيد الرمز ياسر عرفات "أبوعمار" والشهيد الخالد جمال عبدالناصر ومنيب رشيد المصري"، بتبرع كريم من مؤسسة منيب وانجلا المصري.والجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ المشروع، حيث ستبدأ غداً الثلاثاء الموافق 1/3/2022م، أعمال البناء.