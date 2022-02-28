صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد



وأم المسجد الأقصى المبارك اليوم آلاف المواطنين بينهم عائلات بأطفالها ونسائها من القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



واعتدت قوات الاحتلال على الشبان في منطقة باب العامود كما اعتقلت عدداٌ منهم.



وأدى الآلاف صلاة الظهر في المسجد الأقصى، للمشاركة في الاحتفالات التي تضمنت ابتهالات دينية ودروس عن رحلة “الإسراء والمعراج”.



وشهد شارع القدس رقم 1 اكتظاظ مروري بسبب الأعداد الكبيرة من الحافلات المتجهة من الداخل المحتل نحو المسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبار ك، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الإثنين، أن المسجد المبارك للمسلمين وحدهم وغير قابل للتنازل والمفاوضات.وقال الشيخ صبري في كلمة له خلال مؤتمر "الــمــقــاومة طريق التحرير"، إن المسجد الأقصى غير قابل للتنازل والمفاوضات، ونحن برئاء منها، مضيفا أن أهل بيت المقدس على العهد والوعد، مرابطون ثابتون.وأضاف أن ذكرى الإسراء والمعراج تذكرنا بمدينة القدس والمسجد الأقصى، داعيا المسلمين إلى أن يحيوا هذه الذكرى في قلوبهم وعقولهم.وقال: "نحن بحاجة إلى نشر الرواية الإسلامية التي تعتمد على الكتاب والسنة"، والتي تؤكد حقنا الشرعي بالأرض المقدسة.وأكد أن الفلسطينيين شعب واحد، وجزء من الشعب العربي والأمة الإسلامية جمعاء، مضيفا أن ذكرى الإسراء والمعراج مؤشر على أن تبقى القدس حاضرة في كل يوم، وليس في المناسبات فقط.