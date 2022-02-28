لابيد: إسرائيل ستصوت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا





وقال خلال إيجاز للصحفيين في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن "لدينا واجباً أخلاقياً وقيماً"، مضيفاً أن إسرائيل كانت وستبقى في الجانب الصائب من التاريخ.





وتطرق لبيد إلى رغبة إسرائيل في التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا، قائلا: إن "الولايات المتحدة تدرك الاعتبارات الإسرائيلية بهذا الشأن".



ونوه وزير الخارجية بانه تم تشكيل طاقم وزاري لدراسة مدى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على روسيا على الاقتصاد الإسرائيلي.



مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا



وسترسل اسرائيل مساعدات اغاثية الى أوكرانيا مساء اليوم وغدا . وستقلع من مطار بن غوريون إلى العاصمة البولندية ثلاث طائرات شحن تابعة لشركة العال وعلى متنها مائة طن تحتوي على اجهزة لتنقية المياه ومعدات طبية وادوية وخيم وبطانيات وأكياس نوم وسيتم نقل المساعدات الى المواطنين الاوكرانيين في مناطق القتال واللاجئين الذين يحاولون الفرار الى دول الجوار . وبلغ عدد الاوكرانيين الذين غادروا بلدهم منذ بدء الغزو الروسي اربعمائة الف.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إن إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار يدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.