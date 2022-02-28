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شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 12 حالة وفاة 1256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 12 حالة وفاة 1256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 16، طوباس 5، جنين 43، نابلس 98، ضواحي القدس 5، مدينة القدس 620، بيت لحم 21، رام الله والبيرة 91، طولكرم 51، سلفيت 3، الخليل 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 1650".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتا وفاة في مدينة القدس، حالتان في جنين، حالة في طوباس، حالة في قلقيلية، 4 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 90 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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