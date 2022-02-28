مباشر | جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات أوكرانيا

شؤون فلسطينية

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها، والوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه هو نتيجة إجراءات إسرائيل المستمرة بقرصنة أموالنا، ومنعنا من قدرة الوصول واستغلال المناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى المعيقات التي تضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان عبر الفيديو.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة، من أجل الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا على أكمل وجه.

واستعرض اشتية جهود الحكومة وخططها للدفع قدما بسرعة التعافي من جائحة كورونا، وإدارة الازمة المالية التي نواجهها بأقل الموارد المتاحة، بالإضافة إلى العمل على إعداد أجندة للإصلاح المالي والإداري والنهوض الاقتصادي.

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