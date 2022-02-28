فلسطين تشارك بأعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين برئاسة د. نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة وكادر قانوني وفني من السلطة و سعادة السفير حازم شبات وكادر بعثة دولة فلسطين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي افتتحت اليوم، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.وتستمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة حتى الثاني من آذار/مارس ٢٠٢٢ ويرأسها وزير تغير المناخ والبيئة في النرويج ويشارك فيه مسؤولين رفيعي مستوى، وتنظر في مسائل جوهرية منها الإعلان الوزاري الذي يعكس العنوان الرئيس لأعمال الجمعية وهو "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".