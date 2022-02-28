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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: قرار أردني يسهل حركة مواطنينا على المعابر اعتباراً من يوم غد

الخارجية الفلسطينية: قرار أردني يسهل حركة مواطنينا على المعابر اعتباراً من يوم غد
رام الله - دنيا الوطن
صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير احمد الديك، أن سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة محمد ابو وندي، أفاد بقرار الحكومة الأردنية أنه وبدءاً من 1/3/2022 يسري قرارها إلغاء فحوصات ال PCR للقادمين إلى المملكة من جميع معابرها، سواء الفحص المسبق أو الفحص عند الوصول.

وأشار الديك إلى أن هذا القرار ينطبق على المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين القادمين إلى المملكة، شريطة التسجيل على المنصة الأردنية المفتوحة بشكلٍ مستمر أمام الجميع، وضرورة حصول القادم على QR CODE مطبوعاً. 

وأكد، أن هذا القرار يستثنى منه المواطنون الفلسطينيون وأبناءهم وزوجاتهم الذين تم اخلاءهم من أوكرانيا ويصلون المملكة من الدول المجاورة عائدين إلى أرض الوطن، حيث يتم اعفاءهم من تلك الاجراءات ويعاملون معاملة المواطن الأردني. 

وتقدمت وزارة الخارجية بشكرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً على هذا القرار الأخوي الصادق ومواقفها الداعمة لقضايا وحقوق شعبنا في المحافل كافة.

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