حماس تدعو إلى المشاركة في يوم النفير والغضب دعما للأسرى



وجددت الحركة التأكيد أنَّ قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة، التي ستظل على عهد الوفاء لهم بتحريرهم من قبضة السجّان، قريباً.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) جماهير الشعب الفلسطيني في كلّ مكان، إلى المشاركة الواسعة في الوقفات والمسيرات التي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية، تلبيةً لنداء أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً لانتفاضة السجون في مواجهة آلة القمع والعزل والتضييق الإسرائيلي بحق الاسرى والأسيرات.وأشادت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بصمود أبطالنا الأسرى، ووقوفهم بصلابة أمام بطش ما يسمّى مصلحة السجون الإسرائيلية، مثمنة كلّ خطواتهم الاحتجاجية، ونحذّر الاحتلال من عواقب وتداعيات جرائمه وانتهاكاته ضدّهم.