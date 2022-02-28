عاجل

  • فلسطين تسجل 12 حالة وفاة 1256 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى المشاركة في يوم النفير والغضب دعما للأسرى

حماس تدعو إلى المشاركة في يوم النفير والغضب دعما للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) جماهير الشعب الفلسطيني في كلّ مكان، إلى المشاركة الواسعة في الوقفات والمسيرات التي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية، تلبيةً لنداء أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً لانتفاضة السجون في مواجهة آلة القمع والعزل والتضييق الإسرائيلي بحق الاسرى والأسيرات.

وأشادت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بصمود أبطالنا الأسرى، ووقوفهم بصلابة أمام بطش ما يسمّى مصلحة السجون الإسرائيلية، مثمنة كلّ خطواتهم الاحتجاجية، ونحذّر الاحتلال من عواقب وتداعيات جرائمه وانتهاكاته ضدّهم.

وجددت الحركة التأكيد أنَّ قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة، التي ستظل على عهد الوفاء لهم بتحريرهم من قبضة السجّان، قريباً.

أخبار ذات صلة

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها

فلسطين تشارك بأعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

فلسطين تشارك بأعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

الخارجية الفلسطينية: قرار أردني يسهل حركة مواطنينا على المعابر اعتباراً من يوم غد

الخارجية الفلسطينية: قرار أردني يسهل حركة مواطنينا على المعابر اعتباراً من يوم غد

دويك يدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات نصرة الأسرى

دويك يدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات نصرة الأسرى

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي ينهى لقاءاته ومشاوراته مع القيادة الجزائرية

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي ينهى لقاءاته ومشاوراته مع القيادة الجزائرية

النخالة: منظمة التحرير الفلسطينية ضاعت بعد اجتماع المجلس المركزي الأخير

النخالة: منظمة التحرير الفلسطينية ضاعت بعد اجتماع المجلس المركزي الأخير

غزة: وفاتان و507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاتان و507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يحكم بسجن أحد حراس الأقصى ويبعد ناشطا عن الشيخ جراح

الاحتلال يحكم بسجن أحد حراس الأقصى ويبعد ناشطا عن الشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بأعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

فلسطين تشارك بأعمال الجلسة المستأنفة الثانية للاجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

دويك يدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات نصرة الأسرى

دويك يدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات نصرة الأسرى

حماس تدعو إلى المشاركة في يوم النفير والغضب دعما للأسرى

حماس تدعو إلى المشاركة في يوم النفير والغضب دعما للأسرى

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي ينهى لقاءاته ومشاوراته مع القيادة الجزائرية

برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي ينهى لقاءاته ومشاوراته مع القيادة الجزائرية

الاحتلال يحكم بسجن أحد حراس الأقصى ويبعد ناشطا عن الشيخ جراح

الاحتلال يحكم بسجن أحد حراس الأقصى ويبعد ناشطا عن الشيخ جراح

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويفتش منزلا

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويفتش منزلا

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

منوعات

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

عربي

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان