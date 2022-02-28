برئاسة مجدلاني.. وفد النضال الشعبي ينهى لقاءاته ومشاوراته مع القيادة الجزائرية

رام الله - دنيا الوطنأنهى وفد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لقاءاته مع القيادة الجزائرية برئاسة الامين العام للجبهة د.أحمد مجدلاني.وقال مجدلاني نثمن كافة الجهود التي يبذلها الأخوة في القيادة الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز تبونالذي كان ومازال حريصا على توحيد الصف الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام .وتابع مجدلاني كانت المشاورات واللقاءات بناءة ومثمرة ومعمقة، بحثنا خلالها كافة العقبات وتقدمنا برؤية واضحة لمعالجة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.واشار ايضا للتطرق للوضع السياسي والاوضاع الفلسطينية وما تمر به نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.وأضاف د.مجدلاني لقد اثبت الأخوة في القيادة الجزائرية الجدية والغيرة والصدق الكامل باتجاه إنهاء ملف الانقسام بعيدا عن أية شعارات ودون اي مصالح سوى الهم الوطني الفلسطيني واستعادة القضية الفلسطينية لمركزينها ومكانتها الدولية في ظل ما يحدث من متغيرات عالمية.وأوضح د.مجدلاني تقدمنا برؤية واضحة ومقترحات عملية لإنهاء الانقسام وكذلك معالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني لنتمكن من وضع خطة عمل وطنية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية وبالمقابل قادرة على تعزيز صمود ابناء شعبنا .مضيفا أن الأخوة في القيادة الجزائرية عبر جهودهم المتواصلة من خلال اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية يسعون لتقريب وجهات النظر بما يمكننا من إنهاء ملف الانقسام.