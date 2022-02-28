دولي

إسرائيل: 11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: 11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 10,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 66,915 عينة مخبرية.

 ووفقًا للمعطيات، فإن عدد الحالات النشطة بلغت 74.002، وأن هناك 580 حالة وصفت بالحرجة، و217 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 وأظهرت بيانات الصحة أن الإجمالي التراكمي إصابات كورونا التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، بلغت 3629390، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 10154 حالة وفاة.

 ومع الانخفاض في الإصابة والعدوى، يستمر التراجع بعدد الحالات التي بحاجة لتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1367 مصابا بينهم 580 مصابة بحالة خطيرة و246 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 217 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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