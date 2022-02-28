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غزة: وفاتان و507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاتان و507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1884 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 507 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 245917 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 12352 حالة، وإجمالي المتعافين 231658 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1907 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، من بينها 81 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 657151 شخص.

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