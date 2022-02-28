دولي

الرئيس الأوكراني يُقرر إطلاق سراح السجناء للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي

الرئيس الأوكراني يُقرر إطلاق سراح السجناء للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنه بموجب الأحكام العرفية السائدة في البلاد، سيتم إطلاق سراح عدد من الأوكرانيين من ذوي الخبرة في العمليات القتالية.

وذكر زيلينسكي، في كلمته الموجهة للشعب الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه سيتم خلال ذلك رفع جميع العقوبات عنهم، لكي يشاركوا في القتال.

وأضاف: "تم اتخاذ قرار صعب من وجهة نظر أخلاقية - بموجب الأحكام العرفية، سيتم إطلاق سراح الأوكرانيين الذين لديهم خبرة قتالية حقيقية وسيخرجون من السجون ليتمكنوا من التكفير عن ذنبهم. وسيتم رفع جميع العقوبات عنهم، ليتمكنوا من القتال في عمليات الجيش الأوكراني في دونباس".

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