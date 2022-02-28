قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: إن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين يمثل أحد أسوء الأزمات الإنسانية المستمرة.وأضاف آل ثاني خلال كلمته اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة بشأن أوكرانيا الذي انعقد في جنيف، "أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية لا يزال يمثل نموذجاً من الاحتلال الاستعماري الذي تجاوز التاريخ، وأحد أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة، بالنظر إلى حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وحقوقهم، واستباحة المواقع الدينية المقدسة والاعتداء عليها، ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية بصورة ممنهجة، مدمرة بذلك فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.ودعا آل ثاني الى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي ولقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم، والتي تتطلب مزيداً من التعاون والعمل الجاد المشترك بين الجميع.