مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف السفير المصري في أوكرانيا أيمن الجمال عن مفاوضات تجريها السلطات المصرية مع نظيرتها الروسية، بهدف تأمين خروج المصريين من مدن شرق أوكرانيا، على خلفية الغزو الروسي.وقال الجمال في سياق التحديثات الدورية للتعليمات الصادر عن السفارة للمصريين العالقين في أوكرانيا: "تتم حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية، خاركيف ودنبرو وخارسون وغيرها من المدن".وتحدث السفير أيضا عن مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر، للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية.وتابع: "تعمل الجالية المصرية على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين الموجودين في المدن الشرقية. نرجو منهم التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للأعداد وأماكن تواجدهم".