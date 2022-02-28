شؤون فلسطينية

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي
رام الله - دنيا الوطن
 قررت عشائر عرب السواحرة ومؤسسات جبل المكبر في القدس المحتلة بالإجماع الالتزام بميثاق وعهد قاطع لرفض الهدم الذاتي للمنازل.

وقالت العشائر والمؤسسات في بيان لها إن أهل جبل المكبر لن يهدموا بيوتهم بأيديهم.
وتضمن البيان مناشدة لعموم المقدسيين بالالتزام بهذا الميثاق، واستمرار الحراك الشعبي ضد هدم المنازل وضرورة اصطفاف كل المقدسيين على هذا النهج .

وسبق أن أطلق فيه أهالي بلدة جبل المكبر صرخة لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها منازلهم من قبل الاحتلال.

وقال المواطن محمد بشير صاحب منزل مهدد بالهدم إنهم يعيشون واقعاً صعباً ومعقداً، بسبب سياسات الاحتلال التي تهدف لطرد المقدسيين وتهجيرهم.

 وشدد على ضرورة وجود وقفة جامعة تشمل كل أحياء القدس عبر حراك مشترك أمام بلدية الاحتلال، يكون عماده جبل المكبر ويمتد الى كامل المدينة

ونبه بشير إلى أن 70 قرار هدم تلقاها سكان جبل المكبر خلال فترة وجيزة، وهناك عشرات الإخطارات توزع بشكل متكرر.

وأوضح أن أهالي جبل المكبر يهددهم مشروع الشارع الاستيطاني الأمريكي الذي يقطع جبل المكبر بطول 2.5 كيلو متر وبعرض 16متراً.

وقال إن الاحتلال أخطر بهدم المنازل على امتداد 30 متراً على كل جانب من الشارع الأمريكي، وهو ما يهدد 26 منزلاً تشمل عشرات الوحدات السكنية.

يضاف الى ذلك قانون كامينتس الذي يؤثر على كل المقدسيين وقيد الحصول على تمديدات لأوامر الهدم وضيق على المقدسيين في الحصول على الترخيص وفرض غرامات باهظة على الهدم.

ويتهدد الهدم والتهجير نحو 22 ألف منشأة في كافة أنحاء مدينة القدس بعدما أخطرتهم بلدية الاحتلال بالهدم وبالتالي سيكون التشريد والتهجير مصير عشرات الآلاف من الأفراد في العاصمة.

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