قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة صبري من سكان مدينة قلقيلية خلال مروره على حاجز عسكري مفاجئ أقيم على مدخل المدينة.كما اعتقلت قوات الاحــتلال الشابين إبراهيم زعاقيق وديار الصليبي عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وفي الخليل أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيد تيسير العويوي، بعد مداهمة منزله في منطقة الجلدة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عابود شمال غرب رام الله حي اعتقلت الشاب محمد جبريل البرغوثي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.وفي نابلس اعتقل الاحتلال الشاب عبد الفتاح الحايك عقب اقتحام منزله في قرية زيتا جماعين جنوب المدينة.كذلك اعتقلت قوات الاحتــلال الشابين أسامة عبد السلام ريان وليث برهم ومحمد حمايل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها في بلدة بيتا.ومن مخيم جنين اعتقل الاحتلال الشابين طارق بلالو واسلام ضبايا.وطالت عمليات الاقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس وحي كفر عقب شمال القدس ومدينة طوباس.وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم وسلمت بعضهم بلاغات للمقابلة، عرف منهم ياسر الدرعاوي ومحمد طلب الشواورة وجمال ردايدة ومحمد العسعس وغالب عساكرة.ونفذ الشباب الثائر في الضفة الغربية يوم أمس الأحد 10 عمليات رشق بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة استهدفت المستوطنين وقوات الاحتلال في عدة مناطق نصفها نفذ خلال أقل من ساعة.وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور بالضفة الغربية، تخللها 27 عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة، ضمن 87 نقطة مواجهة بالضفة.