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دولي

بايدن يبحث مع حلفاء واشنطن "تنسيق الرد" على روسيا

بايدن يبحث مع حلفاء واشنطن "تنسيق الرد" على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا عبر الهاتف مع حلفاء بلاده؛ لمناقشة ملف الأزمة الأوكرانية، وكيفية الرد على الغزو الروسي الذي دخل يومه الخامس.

ووفق ما نقلت وكالة (سي إن إن) فقد أكد البيت الأبيض، أن بايدن سيعقد الاجتماع في الساعة 16:15 بتوقيت غرينيتش، وسيناقش أحدث المستجدات المتعلقة بالهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، وتنسيق "رد موحد".

ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في المحادثات، التي ستجرى تزامنا مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكد بايدن، الخميس الماضي، أن بلاده "لن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا"، معتبرا الهجوم الروسي "غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر".

وأضاف: "العدوان الروسي على أوكرانيا لن يدوم. وسنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة".

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