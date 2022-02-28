شؤون فلسطينية

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، في ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين وعنوان الصراع مع الاحتلال، الذي لن تكون له شرعية أو حضور في شبر منه، وشدد على أن سيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه المشروعة، مدافعاً عنها بالمقاومة الشاملة، حتّى انتزاعها وتحقيق التحرير والعودة.

وقال الحاج إن ارتباط الأمَّة بفلسطين وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ارتباط أزلي، حبّاً ونصرة ودفاعاً وردًا للعدوان وتحريراً للمقدسات، في كلّ محطّات التاريخ، منذ الفتح العمري، مروراً بالفتح الصلاحي، وليس انتهاءً بمعركة سيّف القدس التي شكّلت محطّة فارقة، لها ما بعدها في مشروع شعبنا نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى.

وأشار إلى أن ذكرى معجزة الإسراء والمعراج تحلّ هذا العام، وعدوان الاحتلال في تصاعد ضدّ المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين؛ عبر الاقتحام والتدنيس، ومحاولات التقسيم الزَّماني والمكاني، والحفريات، وطمس المعالم، وتغيير الحقائق التاريخية.

كما نوه إلى تواصل جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه ضدّ المصلّين والمرابطين فيه، عبر القتل والتهجير والاعتقال والإبعاد، لتجدّد تذكير الأمَّة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوباً ومنظمات، بواجبها ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ودعم المقدسيين والمرابطين فيه، حتّى تحريره من دنس الاحتلال.

وقد بدأ توافد آلاف المواطنين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس صباح اليوم لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، حيث انطلقت خلال الأيام الماضية دعوات للمواطنين من أنحاء فلسطين كافة، لشدّ الرحال للمسجد المبارك والرباط فيه، اليوم الإثنين.

وسيبدأ الاحتفال من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى بعد صلاة الظهر بساعة، ويتخلله كلمات لعلماء وأناشيد دينية وإسلامية.

وفي الأيام القليلة الماضية، انطلقت مسيرات وسيّرت الحافلات للرباط في الأقصى، حيث وصلت مسيرة فلسطينية راجلة يوم السبت، إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، بعد رحلة مشي على الأقدام انطلقت من مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ضمن مبادرة أطلقوها نصرةً للأقصى وتزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

مواجهات مع الاحتلال وإحراق خيمة عسكرية بجبل جرزيم

مواجهات مع الاحتلال وإحراق خيمة عسكرية بجبل جرزيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

منوعات

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل