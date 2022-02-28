الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، في ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين وعنوان الصراع مع الاحتلال، الذي لن تكون له شرعية أو حضور في شبر منه، وشدد على أن سيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه المشروعة، مدافعاً عنها بالمقاومة الشاملة، حتّى انتزاعها وتحقيق التحرير والعودة.وقال الحاج إن ارتباط الأمَّة بفلسطين وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ارتباط أزلي، حبّاً ونصرة ودفاعاً وردًا للعدوان وتحريراً للمقدسات، في كلّ محطّات التاريخ، منذ الفتح العمري، مروراً بالفتح الصلاحي، وليس انتهاءً بمعركة سيّف القدس التي شكّلت محطّة فارقة، لها ما بعدها في مشروع شعبنا نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى.وأشار إلى أن ذكرى معجزة الإسراء والمعراج تحلّ هذا العام، وعدوان الاحتلال في تصاعد ضدّ المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين؛ عبر الاقتحام والتدنيس، ومحاولات التقسيم الزَّماني والمكاني، والحفريات، وطمس المعالم، وتغيير الحقائق التاريخية.كما نوه إلى تواصل جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه ضدّ المصلّين والمرابطين فيه، عبر القتل والتهجير والاعتقال والإبعاد، لتجدّد تذكير الأمَّة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوباً ومنظمات، بواجبها ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ودعم المقدسيين والمرابطين فيه، حتّى تحريره من دنس الاحتلال.وقد بدأ توافد آلاف المواطنين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس صباح اليوم لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، حيث انطلقت خلال الأيام الماضية دعوات للمواطنين من أنحاء فلسطين كافة، لشدّ الرحال للمسجد المبارك والرباط فيه، اليوم الإثنين.وسيبدأ الاحتفال من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى بعد صلاة الظهر بساعة، ويتخلله كلمات لعلماء وأناشيد دينية وإسلامية.وفي الأيام القليلة الماضية، انطلقت مسيرات وسيّرت الحافلات للرباط في الأقصى، حيث وصلت مسيرة فلسطينية راجلة يوم السبت، إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، بعد رحلة مشي على الأقدام انطلقت من مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ضمن مبادرة أطلقوها نصرةً للأقصى وتزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج.