شؤون فلسطينية

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان
رام الله - دنيا الوطن
 عبرت عائلة القيادي في حركة حماس الشيخ حسن الورديان من بيت لحم عن قلقها على حياته مع استمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال منذ 11 شهرا.

وأكدت العائلة أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن أي ضرر يلحق بالشيخ حسن، أو يمس حياته.

وقال ضياء الورديان‏ نجل القيادي حسن إن والده مضرب عن دواء الأنسولين لليوم السادس احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري تعسفيًا.

وأشار الورديان الى أن والده دخل عامه 67 ولا يزال مقيدا بأصفاد الاحتلال، في ظل الظروف اللاإنسانية التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يعامل الأسرى بسياسة كسر العظم عند خوضهم إضرابات مطالبيّة، مطالبا بإنهاء الاعتقال الإداري والإفراج الفوري والعاجل عن الشيخ حسن.

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قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

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