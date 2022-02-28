شؤون فلسطينية

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج
رام الله - دنيا الوطن
 دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني المواطنين من أنحاء فلسطين كافة، لشدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، يوم غد الإثنين في ذكرى الإسراء والمعراج.

 وقال الكسواني إن أهل بيت المقدس وكل من شدّ الرحال إلى الأقصى يبتهجون خلال هذا اليوم الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد ومنه عرج للسماء.

وأضاف الكسواني:" بيت المقدس فُتح فتحاً روحياً بأن أُسري بالحبيب المصطفى- صلى الله وسلم-من المسجد الحرام إلى الأقصى، ثُمَّ عُلي به إلى السماوات العُلى".

ودعا الشيخ الكسواني الله- عزَّ وجلّ- أن يُعيد هذه المناسبة والعالم العربي والإسلامي بخير، وأن يكون المسجد الأقصى متحررا من براثن الاحتلال.

وأشار الكسواني إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ستنظم غداً احتفالا مركزيا داخل الأقصى.

وأوضح أن الاحتفال يبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى بعد صلاة الظهر بساعة، ويتخلله كلمات لعلماء وأناشيد دينية وإسلامية.

وأطلق نشطاء وقيادات مقدسية وفي مقدمتها خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، الدعوات لشد الرحال للمسجد المبارك والرباط فيه، يوم غد الإثنين، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وفي الأيام القليلة الماضية، انطلقت مسيرات وسيّرت الحافلات للرباط في الأقصى، حيث وصلت مسيرة فلسطينية راجلة أمس السبت، إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، بعد رحلة مشي على الأقدام انطلقت من مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ضمن مبادرة أطلقوها نصرةً للأقصى وتزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج.

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