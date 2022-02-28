شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثلاثة شبان مقدسيين من منطقتي باب العامود والشيخ جراح، كما اعتدت بالضرب على طفلٍ بسبب رفعه العلم الفلسطيني.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المقدسي شادي نصار في منطقة باب العامود، ثُمّ اقتادته للتحقيق بمركز البريد في شارع صلاح الدين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طفل، وصادرت العلم الفلسطيني الذي كان بحوزته بمنطقة باب العامود.

واعتقلت مخابرات الاحتلال الشاب خالد الزير من حي الشيخ جراح، ومددت اعتقاله بحجة التحريض وعرقلة عمل قوات الاحتلال في الحي.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي عماد محمد عطون (45 عاما) بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر جنوب القدس.

وأعاد عضو كنيست الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير اقتحام حي الشيخ جراح مساء اليوم، وسط مواصلة استفزاز الأهالي.

وتشن قوات الاحتلال يومياً حملة اعتقالات واسعة واعتداءات في المدينة، حيثُ وثّقت مؤسسات مقدسية اعتقال قوات الاحتلال ومخابراته نحو 220 فلسطينياً من مدينة القدس المحتلة وضواحيها خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي، من بينهم أطفال وسيّدات.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

مواجهات مع الاحتلال وإحراق خيمة عسكرية بجبل جرزيم

مواجهات مع الاحتلال وإحراق خيمة عسكرية بجبل جرزيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

مستوطنون يهاجمون المركبات شمال غرب نابلس

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

أهالي السواحرة وجبل المكبر يطلقون وثيقة لرفض الهدم الذاتي

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

الحاج: مقاومة شعبنا متصاعدة للدفاع عن المسجد الأقصى

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

قلق على حياة الأسير في سجون الاحتلال حسن الورديان

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته ويدين محاولة الاعتداء عليه

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الكسواني يدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى ذكرى في الإسراء والمعراج

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس ويعتدي على طفل في باب العامود

منوعات

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل