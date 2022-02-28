مواجهات مع الاحتلال وإحراق خيمة عسكرية بجبل جرزيم

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مساء الأحد، بين شبان وقوات الاحتلال بجبل جرزيم بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن الشبان أحرقوا خيمة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب النقطة العسكرية المقامة على أراضي المواطنين على جبل جرزيم.وأوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز السام باتجاه الضاحية العليا من نقطة جبل جرزيم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما استهدف المقاومون في الفترة الماضية النقطة العسكرية على الجبل بعمليات إطلاق نار عديدة.و شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور بالضفة الغربية، تخللها 27 عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة، ضمن 87 نقطة مواجهة بالضفة.وكانت قد بينت تقارير عبرية نية حكومة الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المعزولة منها 286 وحدة استيطانية في هار براخا المقامة على جبل جرزيم بنابلس.ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لبسط سيادة الاحتلال على الضفة بتوسيع المستوطنات ومصادر الأراضي وبناء شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.وكانت صحيفة (هآرتس) قد كشفت في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في الأغوار ونابلس والقدس والخليل.وتنوي حكومة الاحتلال ضمّ 30 % من أراضي الضفة الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية، بمساحة تبلغ 1613 كيلومترًا مربعًا من الجبال والسهول والأراضي الزراعية الخصبة.