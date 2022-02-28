وزارة الدفاع الروسية تطالب سكان "كييف" بتنفيذ هذا الأمر

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، طلبا من سكان العاصمة الأوكرانية كييف، بمغادرتها، لافتة إلى أن هناك ممراً آمناً لذلك.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إغور كوناشينكوف، أنه المدنيين الأوكرانيين بالعاصمة كييف، بإمكانيهم اتخاذ الممر الآمن لمغادرتها، والذي يتمثل في طريق كييف-فاسيلكوف، باتجاه الجنوب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الطريق مفتوح وآمن.وكان العقيد ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، قد اكد في تصريحات سابقة، أن القوات العسكرية الروسية، أجرت صباح اليوم الاثنين، عدة محاولات لاختراق القوات الدفاعية الأوكرانية في العاصمة كييف، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، لافتا إلى أن العاصمة ما زالت تحت السيطرة.وكشف سيرسكي، أنه القوات البرية الأوكرانية، ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الروسي، لافتا إلى أن العديد من القوات الروسية قتلوا خلال محاولتهم للتقدم والسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.يشار إلى أنه سُمِع العديد من الانفجارات، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة خاركيف شرق أوكرانيا، نتيجة القصف الروسي.