روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم

رام الله - دنيا الوطندمرت القوات الروسية طائرة "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية، التي تعد أكبر طائرة شحن في العالم.وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فقد قالت: إن "تدمير طائرة الشحن العملاقة حدث في هجوم للقوات الروسية على مطار أنتونوف في هوستوميل، قرب العاصمة كييف".وذكرت الوكالة نقلا عن شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، أن تكلفة إصلاح الطائرة المدمرة سيصل إلى 3 مليارات دولار، وسيستغرق نحو 5 سنوات.وسجلت طائرة "أنتونوف 225 مريا" عددا من الأرقام القياسية، مثل نقل الوزن الأقصى للبضائع التجارية، وأطول وأثقل حمولة، وأكبر قدرة رفع في تاريخ الطيران.وعلّق المدير العام لشركة "أوكروبورونبروم" يوري هوسيف على الحادث قائلا: "دمر المحتلون الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من تدمير حلمنا المشترك. سنقوم بإحياء الطائرة. مهمتنا هي ضمان أن يدفع الاتحاد الروسي ثمن ما تسبب به من أضرار لقطاع الطيران والشحن الجوي الأوكراني".