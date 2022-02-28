دولي

روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم

روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم
رام الله - دنيا الوطن
دمرت القوات الروسية طائرة "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية، التي تعد أكبر طائرة شحن في العالم.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فقد قالت: إن "تدمير طائرة الشحن العملاقة حدث في هجوم للقوات الروسية على مطار أنتونوف في هوستوميل، قرب العاصمة كييف".

وذكرت الوكالة نقلا عن شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، أن تكلفة إصلاح الطائرة المدمرة سيصل إلى 3 مليارات دولار، وسيستغرق نحو 5 سنوات.

وسجلت طائرة "أنتونوف 225 مريا" عددا من الأرقام القياسية، مثل نقل الوزن الأقصى للبضائع التجارية، وأطول وأثقل حمولة، وأكبر قدرة رفع في تاريخ الطيران.

وعلّق المدير العام لشركة "أوكروبورونبروم" يوري هوسيف على الحادث قائلا: "دمر المحتلون الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من تدمير حلمنا المشترك. سنقوم بإحياء الطائرة. مهمتنا هي ضمان أن يدفع الاتحاد الروسي ثمن ما تسبب به من أضرار لقطاع الطيران والشحن الجوي الأوكراني".

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع الروسية تطالب سكان &#34;كييف&#34; بتنفيذ هذا الأمر

وزارة الدفاع الروسية تطالب سكان "كييف" بتنفيذ هذا الأمر

شاهد: دمار كبير لمبنى سكني تعرض للقصف الروسي في خاركيف

شاهد: دمار كبير لمبنى سكني تعرض للقصف الروسي في خاركيف

أوكرانيا: احتراق أكبر طائرة شحن في العالم بقصف روسي

أوكرانيا: احتراق أكبر طائرة شحن في العالم بقصف روسي

إسرائيل: انتهاء اجتماع (كابينت) الخاص بالأزمة الأوكرانية

إسرائيل: انتهاء اجتماع (كابينت) الخاص بالأزمة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي

الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

الكرملين يرد على الرئيس الأوكراني: انتم من اختار بيلاروسيا مكانا لإجراء المحادثات

الكرملين يرد على الرئيس الأوكراني: انتم من اختار بيلاروسيا مكانا لإجراء المحادثات

بوتين يوجه رسالة إلى القوات الروسية في أوكرانيا

بوتين يوجه رسالة إلى القوات الروسية في أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي شابا من قرية دار صلاح

الاحتلال يستدعي شابا من قرية دار صلاح

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

نادي الأسير: مواجهات بكافة الأقسام في سجن &#34;ريمون&#34;

نادي الأسير: مواجهات بكافة الأقسام في سجن "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات دخول مواطنينا وطلبتنا من أوكرانيا لغزة

"الخارجية": سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات دخول مواطنينا وطلبتنا من أوكرانيا لغزة

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

منوعات

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

العثور على جثة فنان لبناني شهير داخل شقته بمصر.. بالتفاصيل

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

أشرف زكي يكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل