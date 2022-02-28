شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسمين بسجن "ريمون" وتشتبك مع الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسمين في سجن "ريمون"، واشتبكت مع الأسرى وسط حالة من التوتر.

 وأوضح نادي الأسير أن وحدات القمع اقتحمت قسمي "3" و"8" في سجن "ريمون"، مضيفًا أن حالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.

وبين أن الأسرى أغلقوا اليوم الأقسام، واعتصموا في ساحات فورة، في ظل خطوات تصعيدية وانتفاضة مستمرة داخل السجون رفضًا لإجراءات الاحتلال العقابية.

 ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ 22 على التوالي رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم، وآخرها محاولة تقليص ساعات خروجهم إلى الساحات، والتي يواجهها الأسرى حاليًا بأدوات مختلفة من إضراب وإغلاق للأقسام وحل للتنظيمات.

 ودعت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال جماهير شعبنا إلى المشاركة الثلاثاء القادم في يوم نفير وغضب شعبي في الوطن وخارجه، نصرة وإسنادا لهم مع تواصل انتفاضتهم داخل السجون، رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

 وأهابت الحركة الأسيرة في بيان لها حول انتفاضة السجون، بالمشاركة الشعبية في مسيرات الإسناد التي ستنطلق من مراكز المدن عند الساعة 11:00 صباحًا باتجاه نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة محافظات الوطن.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها "أن انتفاضتنا لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبنا بوقف التغول الصهيوني عبر إدارة السجون علينا وعلى منجزاتنا".

وأضافت أنها تسير "نتيجة التعنت الصهيوني نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة كافة السجون والفصائل دون استثناء"، مطالبة شعبنا "بأوسع حملة إسناد لنا خلال هذا الإضراب".

 

كما طالبت "جماهير شعبنا وقواه وفئاته الحية بالوقوف إلى جانبنا بكافة الأدوات الضاغطة على المحتل الغاصب حتى إرجاع حقوقنا وتحقيق حريتنا التي هي أساس حل مشاكلنا ومعاناتنا".

 

ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة إلى تشكيل لجان طوارئ مساندة لحراكنا في السجون بحراك في الشارع وعند نقاط التماس.



 

خدمة إخبارية فلسطينية

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