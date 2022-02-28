شؤون فلسطينية

"الخارجية": الحصول على تسهيلات لمرور مواطنينا وطلبتنا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

رام الله - دنيا الوطن
نجحت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا في الحصول على موافقة الجهات المعنية السلوفاكية بالسماح بعبور حاملي جوازات السفر الفلسطينية أو وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين للحدود السلوفاكية، واستخدام أراضيها بقصد السفر إلى دولة أخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن هذه الموافقة جاءت ثمرة الجهود المتواصلة مع السلطات السلوفاكية المختصة لتسهيل ومساعدة إجلاء من يرغب من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في أوكرانيا، وكذلك الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الاوكرانية، عبر الاراضي السلوفاكية، وتأمين عودتهم الى الوطن سالمين.

وأكدت أنها أجرت تنسيقا مع سفارتي دولة فلسطين لدى اوكرانيا والمجر، لإبلاغ من يرغب بمغادرة أوكرانيا، والسفر عبر مطار بودابست، كما انه من الممكن استخدام مطار فيينا للسفر من خلاله.

كما أوضحت أنه على من يرغب بالمغادرة عبر الاراضي السلوفاكية ان يكون من حملة جواز السفر الفلسطيني ساري المفعول، وتكون لديه اقامة في اوكرانيا سارية المفعول ايضا، اضافة لإقامة سارية المفعول في البلد الذي ينوي السفر لها، اما حملة جوازات السفر الاوكرانية فمن الافضل استخدام الجواز الأوكراني.

كما انه عليهم استخدام نقطة العبور الحدودية Vyšne Nemecke: وفيما يلي عدد من الأرقام للتواصل مع السفارة، مؤكدة جاهزيتها في اي لحظة لتقديم يد المساعدة لكل من يحتاج من ابناء شعبنا في أوكرانيا.

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