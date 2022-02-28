شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تعرض جرائم الاحتلال على عدد من القانونيين الدوليين بدعوة من نقابة المحامين بالجنائية

رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من نقابة المحامين المحكمة الجنائية الدولية، شارك المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية الرفيق فؤاد بكر مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باللقاء الموسع الذي عقده مكتب الدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية، بحضور المحامي شيف تاكو رئيس نقابة المحامين للمحكمة الجنائية الدولية.

شارك في اللقاء بيث يلون مستشارة الجرائم الجنائية في نيويورك، المحامي الدولي كاسونجو ميانبو ممثلا نقابة المحامين في جنوب أفريقيا، المحامي مايجا أبوبا آلي رئيس المكتب الجنائي الدولي في مالي، وياري فالي رئيسة جامعة السنغال لحقوق الإنسان، وهانيبال أويفي رئيس نقابة المحامين في نيجيريا، والبروفيسور جوديت مبويي رئيس جمعية كنشاسا لحقوق الإنسان، بالإضافة لرئيس محكمة كنشاسا القاضي ناتومبا زشاري.

عرض فؤاد بكر على المشاركين جرائم دولة الإحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، متناولا المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تشكل جريمة حرب في القانون الدولي، شارحا ما يحصل في القدس المحتلة وتحديدا في حي الشيخ جراح ومدينة سلوان، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محاولات التهجير القسري وتهديم البيوت،  متحدثا عن الجرائم التي إرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في معركة سيف القدس.

شرح الرفيق فؤاد بكر للمشاركين بشكل مفصل الجرائم ضد الإنسانية التي تتمثل بجريمتي الإضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد) كما أكدت تقارير منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش" في 27 نيسان 2021، وتقرير منظمة العفو الدولية في الأول من شباط عام 2022.

طالب الرفيق فؤاد بكر من المشاركين كل بحسب موقعه إتخاذ الإجراءات اللازمة لردع دولة الإحتلال الإسرائيلية على جرائمها، مؤكدا على ضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس فقط في عدوان غزة عام 2014، بل أيضا بجريمة الأبارتهايد الإسرائيلي، والمستوطنات، لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين القابعين تعسفا وظلما في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

مصرع طفل في حادث دعس جنوب الخليل

مصرع طفل في حادث دعس جنوب الخليل

نادي الأسير: مواجهات بكافة الأقسام في سجن &#34;ريمون&#34;

نادي الأسير: مواجهات بكافة الأقسام في سجن "ريمون"

حزب الشعب يدين استخدام العنف والترهيب في حل أية إشكاليات بالعلاقات المجتمعية والوطنية

حزب الشعب يدين استخدام العنف والترهيب في حل أية إشكاليات بالعلاقات المجتمعية والوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

الجهاد الإسلامي: هناك منظومة مرتبطة بالاحتلال تحاول تحييد الرموز الوطنية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من باب العامود

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

الشيخ: لن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني

الشيخ: لن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني

الخليل: السجن سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها

الخليل: السجن سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها

الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد لحوم العجل المجمدة

الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد لحوم العجل المجمدة

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين &#34;معتوه&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين "معتوه"

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل