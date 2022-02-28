الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ووفد من البنك الدولي





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، ووفد من الإدارة الإقليمية، حيث بحث معهم آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع التنموية.واستعرض رئيس الوزراء جملة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تعمل عليها الحكومة، بالإضافة الى إقرار قانوني الشركات والاتصالات، معتبراً أن هذا الأمر سيساهم في تحسين البيئة المالية والاقتصادية.وأوضح رئيس الوزراء: "نعمل بظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال وسيطرته على الأرض والموارد الفلسطينية، لكننا نقوم بمسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا أينما كانوا".واستمع رئيس الوزراء من الوفد إلى تطورات البرامج التي يعمل عليها البنك الدولي بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، منها برامج بناء القدرات في مجالات مختلفة، ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الطاقة المتجددة.وثمن رئيس الوزراء روح التعاون التي يعمل بها البنك الدولي، والمساندة والدعم لبناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، للوصول إلى الدولة المستقلة والخلاص من الاحتلال.من جانبهم أبدى وفد البنك الدولي اعجابهم بسرعة تعافي الاقتصاد الفلسطيني من جائحة كورونا، بالإضافة الى جهود الحكومة في إقرار قانون الشركات الذي يعد من أفضل القوانين في المنطقة، مؤكداً استمرار البنك الدولي في تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية في فلسطين.