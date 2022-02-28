أوكرانيا: احتراق أكبر طائرة شحن في العالم بقصف روسي

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة "Ukroboronprom" الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، إن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار "Hostomil" بالقرب من كييف.وأضافت الشركة على صفحتها على (فيسبوك)، "دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر Antonov An-225 "Mrija" حدث ذلك في مهبط أنتونوف بمطار Hostomil بالقرب من كييف"، وفق ما نقل موقع (cnbc) عربية.وقالت: إن "ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتاً طويلاً".