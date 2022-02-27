غنيم يلتقي بلدية قفين ويطلع على احتياجاتهم

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس بلدية قفين وليد الصباح والوفد المرافق له، للاطلاع على الوضع المائي في البلدة والذي شهد تحسنا بعد قيام سلطة المياه تأهيل شبكة مياه البلدة والتي ساهمت في تحسين كميات المياه والتقليل من الفاقد فيها، بالإضافة الى تزويده بمواسير مياه لتطوير خط المياه في المنطقة المهددة بالاستيطان لدعمها ووصول المياه إليها.إلى جانب ذلك تطرق رئيس البلدية إلى حاجة البلدة إلى استكمال تأهيل الجزء المتبقي من الشبكة وبناء خزان مياه لضمان ضخ المياه إلى المناطق المرتفعة والتي لا تصل إليها المياه حاليا، وكذلك بحث إمكانية تنفيذ مشروع صرف صحي مستقبلا في المنطقة.من جانبه أكد المهندس غنيم ان سلطة المياه ستعمل على متابعة مشروع الصرف الصحي والذي يعد ضرورة لبلدة قفين، موعزا للطواقم الفنية بدراسة المشروع من كافة جوانبه ووضع التوصيات اللازمة. مضيفاُ إن أولويتنا الآن هي استكمال تنفيذ تأهيل الشبكة ودراسة وضع الخزان لضمان وصول المياه لجميع المواطنين أولا، ونجاح مشروع الصرف الصحي مستقبلاً. منوها في هذا الجانب ان التكلفة المالية لهذه المشاريع عالية جدا وتطلب دراسات شاملة لجميع الجوانب الفنية.