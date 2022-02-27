إسرائيل: انتهاء اجتماع (كابينت) الخاص بالأزمة الأوكرانية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت).





وكان (كابينت) اجتمع اليوم لبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا على إسرائيل والمنطقة.





واستمع وزراء (كابينت) إلى استعراض من وزارة الخارجية حول النشطات لتخليص الإسرائيليين ويهود أوكرانيا من ساحات القتال كما استعرض مسؤولون إسرائيليون التداعيات المتوقعة للحرب على النشاطات المنسوبة لجيش الاحتلال في سوريا ولبنان.



قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد اليوم، إن إسرائيل ستؤيد قرارا بشجب روسيا في الأمم المتحدة، من المتوقع ان يتم التصويت عليه في الجمعية العامة خلال الأيام القادمة.





ونقل موقع (والا) الإخباري عنه قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل تتخذ موقفا ولكن لها أيضا بالتوازي مصالح امنية اخرى يفهمها العالم والامريكيون.





وبدوره أوضح رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، أن إسرائيل هي جزء من العالم الحر، إلا انه لها مصالح خاصة تتعلق بروسيا، وان دول العالم تدرك ذلك.



رام الله - دنيا الوطن