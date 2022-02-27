الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قرر الأحد، تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وفرض عقوبات على الواردات من بيلاروسيا.



وأوضحت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، لافتة إلى أن التكتل سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا.



كما أعلنت فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا عبر حظر صادرات "القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية" لنظام مينسك، "المتواطئ" في الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ. وتستهدف العقوبات أيضاً المسؤولين البيلاروسيين "الذين ساعدوا روسيا" في هجومها على أوكرانيا.



كما قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس الأحد، إن قادة المال في دول مجموع السبع سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو الثلاثاء، لبحث الصراع في أوكرانيا وخيارات المساعدة المحتملة لهذا البلد.



كما أبلغ مصدر مطلع على جدول الاجتماع وكالة (رويترز)، بأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية سيناقشون العقوبات المالية الأحدث على البنك المركزي الروسي وعزل البنوك التجارية الروسية الرئيسية عن نظام سويفت للمعاملات المالية، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).



وذكر مالباس لشبكة (سي.بي.إس)، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة السبع "بإمكانهم اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بحجم المساعدات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا".



رام الله - دنيا الوطن