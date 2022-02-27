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شؤون فلسطينية

حزب الشعب يدين استخدام العنف والترهيب في حل أية إشكاليات بالعلاقات المجتمعية والوطنية

حزب الشعب يدين استخدام العنف والترهيب في حل أية إشكاليات بالعلاقات المجتمعية والوطنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب الشعب الفلسطيني استخدام أي أعمال عنف وترهيب أو تشويه وتخوين في التعاطي مع أية إشكاليات في العلاقات الوطنية والمجتمعية، بما في ذلك رفض ما تعرض له القيادي والأسير المحرر خضر عدنان مساء أمس في مدينة نابلس.

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم الاحد، أن هذه الأعمال مرفوضة ولا مبرر لها من أية جهة كانت، مؤكداَ على ضرورة كبح هذا السلوك في التعاطي مع أية اختلافات أو اشكاليات في العلاقات الوطنية والاجتماعية الداخلية، داعياَ إلى معالجة هذه القضية وغيرها من القضايا، بأعلى دراجات ضبط النفس والحكمة والمسؤولية الوطنية، والعمل سريعاَ من اجل تفويت الفرصة على من يسعى إلى استغلال ذلك بصورة أو بأخرى للمساس بوحدة شعبنا ونسيجه وسلمه الأهلي.

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