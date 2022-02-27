تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله





وناقشت اللجنة المركزية العديد من القضايا خاصة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة على جموع أبناء شعبنا في العديد من مواقع الاحتكاك، إضافة إلى تصاعد النشاط الاستيطاني واقتحام مواقع العبادة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.



وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية والإكبار لأرواح الشهداء وإلى صمود الحركة الأسيرة وتحديها للإجراءات الاحتلالية الظالمة، مجددةً الدعوة لجموع أبناء شعبنا لضمان أوسع مشاركة ميدانية في الفعاليات المخصصة لإسناد الأسرى، وتصعيد المقاومة الشعبية، وصد محاولات تهجير السكان وهجمات المستوطنين ورفضها لاستمرار التوسع الاستيطاني على حساب الأرض العربية.



وعلى الصعيد الميداني، فقد تابعت اللجنة المركزية الجهود المرتبطة بالاستعداد للانتخابات البلدية حيث جرى تشكيل عدة لجان لمتابعة هذا الجهد، داعية الجميع إلى إنجاح هذا العرس الديمقراطي وضمان أوسع مشاركة شعبية فيه.



كما استعرضت اللجنة المركزية خطة العمل الخاصة بمفوضية التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية وذلك بغية تطوير العمل التنظيمي والنهوض به في كل الاتجاهات.



وفي إطار استعدادها للمؤتمر العام الثامن للحركة، أكدت اللجنة المركزية أهمية استكمال التحضيرات اللازمة لهذا الخصوص.



رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اجتماعا لها، اليوم الأحد، في مدينة رام الله.