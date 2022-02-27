بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

رام الله - دنيا الوطنأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القيادة العسكرية في بلاده، بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، بعد ما وصفه بـ"التصريحات العدوانية" من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، إن "كبار المسؤولين في دول الناتو يدلون بتصريحات عدوانية ضدنا، كما أن الدول الغربية تفرض عقوبات غير مشروعة"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).وقوات الردع الروسية، هي مجموعة من الوحدات هدفها ردع الهجوم على روسيا "بما في ذلك في حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية" بحسب وزارة الدفاع.من جهتها، وصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع "قوة الردع" النووية في الجيش الروسي، في حال التأهب القصوى بأنه "تصعيد غير مقبول".وقالت في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأميركية، إن "هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة".واتهم الرئيس الروسي، الغرب باتخاذ "مواقف عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.