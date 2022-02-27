الشيخ: لن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني جاء للتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومن أجل إعادة النظر وتقييم العلاقة مع دولة الاحتلال بقواعد وقوانين وإجراءات وخطوات محسوبة تخدم مصالح شعبنا العليا وتقصر عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم أريحا والأغوار في قاعة المؤتمرات بمقر المحافظة، اليوم الأحد، بعنوان "منظمة التحرير رغم المخاطر والتهديدات ثبات وانتصارات".وأوضح الشيخ أن المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي، عبر جملة من الإجراءات تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.وأضاف أن الثورة الفلسطينية جاءت لتعطي نور الشمس للشعب الفلسطيني وهي التي صنعت الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية والمؤامرة مستمرة لضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني بهدف ضرب شرعية النضال الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وبالرغم من كل الضغوط متمسكة بالثوابت الوطنية، وأن قبلتنا السياسية هي فلسطين، وأن ثباتنا وصمودنا هو سلاحنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وشدد الشيخ على أن تاريخ الشعب الفلسطيني هو تاريخ مشرق ومشرف، وأن نضالنا المستمر منذ الانطلاق وحتى اليوم هو لإنهاء الاحتلال، وأن صراع الشعب الفلسطيني الأساسي ومعركتنا مع الاحتلال، ولن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني واختطاف قرارنا الوطني المستقل الذي قدمنا في سبيل الحفاظ عليه آلاف الشهداء والجرحى.من جانبه، أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل أن شعبنا بكل مكوناته يقف خلف القيادة في معركتنا المستمرة لإحقاق الحقوق الوطنية المتمثلة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في المحافظة نائل أبو العسل إن الحركة ستبقى رائدة النضال الفلسطيني وحامية المشروع الوطني بالرغم من كل المؤامرات والمحاولات الرامية لضرب المشروع الوطني، وإن حركة "فتح" ستبقى رأس الحربة في مواجهة الاحتلال.وتناولت الندوة السياسية عددا من المحاور، وأطلع خلالها الشيخ المشاركين على آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية.وحضر الندوة، مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح"، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية وكوادر حركة "فتح" بالمحافظة.