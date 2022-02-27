الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد لحوم العجل المجمدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن فتح باب تقديم طلبات استيراد لحوم العجل المجمدة للعام 2022.وبينت الوزارة في بيانها انه سيتم توزيع كامل الحصةللعام الجاري وعلى الراغبين في الاستيراد التوجه لمقرها الرئيسي في مدينة رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وأشارت الوزارة ان آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاحد الموافق 632022 وعليه لا تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.ولفتت الوزارة في بيانها انه بالامكان الحصول على النماذج والإجراءات من خلال مراجعة موقعها الالكتروني www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2022.