فلسطين: الكشف عن إحصاءات مصابي ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل خمس حالات وفاة و1310 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، و12445 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة في الخليل، وحالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 11، بيت لحم 28، جنين 38، طولكرم 20، قلقيلية 6، سلفيت 6، نابلس 42، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 8، الخليل 30، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 328، مدينة القدس 720.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 175 مريضا، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 96.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3%، ونسبة الوفيات 0.9%، من مجمل الإصابات.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 15، بيت لحم 40، جنين 48، طولكرم 62، قلقيلية 40، سلفيت 6، نابلس 122، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 12، الخليل 85، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 2100، مدينة القدس 980.