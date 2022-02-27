الخارجية: قرار أردني بمعاملة الفلسطيني القادم من أوكرانيا أسوة بأخيه الاردني

رام الله - دنيا الوطنقال السفير أحمد الديك رئيس ديوان وزير الخارجية ومستشاره السياسي: "إن السفير محمد أبو وندي سفير المملكة الأردنية الهاشمية قد أبلغ الجانب الفلسطيني بقرار الجهات الأردنية المختصة بمعاملة المواطنين الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا عبر الدول المجاورة لأوكرانيا معاملة المواطن الأردني بإعفائه من اجراء اية فحوصات تتعلق بـ(كورونا) بدءاً من اليوم وحتى منتصف ليلة ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ ، وكذلك اعفائه من التسجيل على المنصة، وذلك للمواطنين الفلسطينيين وأبنائهم وزوجاتهم مرورا الى الأراضي الفلسطينية، اما فيما يخص المواطنين حملة البطاقة الزرقاء فان عليهم الدخول عبر الأراضي المصرية.وأضاف: "تتقدم الوزارة، للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بالشكر والتقدير على هذا القرار الاخوي وعلى المواقف الشجاعة والصادقة التي تتخذها المملكة لصالح قضايا شعبنا ولتخفيف من معاناته، كما تشكر الوزارة سعادة سفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة السفير محمد ابو وندي على جهوده الحثيثة التي بذلها في متابعة هذه القضية وانجزها، كما تثمن الوزارة دور سفارتنا في العاصمة الأردنية عمان ، على جهودهم المتواصلة في تقديم التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين".