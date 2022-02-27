مباشر | تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون يحمل الرقم ( 4 ) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، وذلك بتنسيب من مجلس الوزراء بعد تقديم وزارة النقل والمواصلات لمسودة القانون لتنظيم منح الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

ووفق وزارة النقل والمواصلات، فقد جاء هذا القرار لتلبية رغبات المواطنين بتملك الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات الخاصة ومواكبة للأنظمة والقوانين المعمول بها في دول الجوار، حيث ستؤول ملكية الأرقام المميزة وفق النظام الجديد من سلطة الترخيص الى المواطن وتعامل معاملة الأموال المنقولة من خلال تحديد قيمة مالية للأرقام المميزة.

وقالت الوزارة: إستناداً الى هذا القرار سنعمل على نشر الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات عبر موقعنا الرسمي وصفحتنها الرسمية على موقع (فيسبوك) فور إنتهاء الإجراءات الفنية المتعلقة بتقسيم الفئات وسعرها حتى يتسنى للراغبين بتملك هذه الأرقام التقدم لإقتنائها وفق الشروط الواردة بقرار الرئيس.

كما ستقوم الوزارة بتوحيد العمل بنظام لوحات تمييز المركبات من خلال إستبدال لوحات التمييز الخاصة بجميع المركبات الخصوصية المرخصة لدى الإدارة العامة لسلطة الترخيص وتحمل نظام الترميز المكون من أرقام فقط الى نظام الترمييز الجديد المكون من أرقام وأحرف خلال سنة من تاريخه.

أخبار ذات صلة

الخارجية: قرار أردني بمعاملة الفلسطيني القادم من أوكرانيا أسوة بأخيه الاردني

الخارجية: قرار أردني بمعاملة الفلسطيني القادم من أوكرانيا أسوة بأخيه الاردني

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

توتر في سجن &#34;ريمون&#34; إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

&#34;الخارجية&#34;: قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

"الخارجية": قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

توتر في سجن &#34;ريمون&#34; إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين &#34;معتوه&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين "معتوه"

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل