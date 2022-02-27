الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون يحمل الرقم ( 4 ) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، وذلك بتنسيب من مجلس الوزراء بعد تقديم وزارة النقل والمواصلات لمسودة القانون لتنظيم منح الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.ووفق وزارة النقل والمواصلات، فقد جاء هذا القرار لتلبية رغبات المواطنين بتملك الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات الخاصة ومواكبة للأنظمة والقوانين المعمول بها في دول الجوار، حيث ستؤول ملكية الأرقام المميزة وفق النظام الجديد من سلطة الترخيص الى المواطن وتعامل معاملة الأموال المنقولة من خلال تحديد قيمة مالية للأرقام المميزة.وقالت الوزارة: إستناداً الى هذا القرار سنعمل على نشر الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات عبر موقعنا الرسمي وصفحتنها الرسمية على موقع (فيسبوك) فور إنتهاء الإجراءات الفنية المتعلقة بتقسيم الفئات وسعرها حتى يتسنى للراغبين بتملك هذه الأرقام التقدم لإقتنائها وفق الشروط الواردة بقرار الرئيس.كما ستقوم الوزارة بتوحيد العمل بنظام لوحات تمييز المركبات من خلال إستبدال لوحات التمييز الخاصة بجميع المركبات الخصوصية المرخصة لدى الإدارة العامة لسلطة الترخيص وتحمل نظام الترميز المكون من أرقام فقط الى نظام الترمييز الجديد المكون من أرقام وأحرف خلال سنة من تاريخه.