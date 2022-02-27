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عربي

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن الادعاءات حول "انتهاء صلاحية" ورقة التفاهم بين "حزب الله" اللبناني والتيار الوطني الحر.

وفي مقابلة مع موقع "أساس ميديا" الإخباري، أجاب ميشال عون عما إذا كان حجم الاختلافات مع "حزب الله" قد يؤدي إلى فك التحالف معه، قائلا: "عزل حزب الله يعني حربا أهلية..فهل نذهب إلى حرب أهلية؟"

وحول تعامل "حزب الله" مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أوضح عون قائلا: "الحزب منطقي، وترك للحكومة التعاطي مع هذا الملفّ، وهو يدعم ما سيتقرّر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخطّ الرسمي الذي سيُعتمد، سواء كان 23 أو غيره".

وفي إطار الحديث عن الاتهامات التي طالته بـ"الخيانة العظمى"، لتخليه عن الخط 29 واعتباره خطا تفاوضيا وتأييد الخط 23، أشار ميشال عون عبر رسم توضيحي، شرح عبره حيثيات كل خط بدءا من الخط 1 الذي تريده إسرائيل حدودا لها، ثم خط هوف الذي رسم باعتراف دولي، ثم الخط 23 الذي رسم أيضا باعتراف دولي، كما تحدث عن الخط 29، الذي اعتبره الوفد العسكري "خطا تفاوضيا للبنان"، إلا أن هذا الخط صنع في لبنان ولم يتم الاعتراف به دوليا، وإن لبنان تبناه ليحسن شروطه التفاوضية.

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