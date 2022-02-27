المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة الفرنسية بنفي التصريحات المتناقضة مع القانون الدولي و الموقف الرسمي لفرنسا التي أدلى بها رئيس حكومتها جان كاستكس والتي أعلن فيها أن "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي".وقالت المبادرة إن هذه التصريحات تمثل خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتتناقض مع المواقف الرسمية المعلنة لفرنسا و التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.وأكدت المبادرة أن المواقف المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي والتي تتوالى بضغط من اللوبي الصهيوني لن تغير الحقائق التاريخية، و لن تؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على نيل حريته وإنهاء نظام التمييز العنصري وإصراره على أن تكون القدس عاصمته التي لا بديل عنها.