مباشر | تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

شؤون فلسطينية

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير، أنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت اليوم الأحد، قسمي (3) و(8) في سجن "ريمون"، وأن هناك حالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا الشهر ومع بداية الخطوات النضالية للأسرى المستمرة لليوم الـ22 على التوالي، سُجلت العديد من الاقتحامات التي تنفذها وحدات القمع بهدف التنكيل بالأسرى، وسلب منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

يشار إلى أن وحدات القمع كانت قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم (10) في سجن "نفحة" قبل أيام، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى والسّجانين، حيث نكّلت قوات القمع بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

يذكر أن عدد الأسرى في سجن "ريمون" بلغ نحو 670 أسيرا، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، نحو 4500 أسير بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.

أخبار ذات صلة

الخارجية: قرار أردني بمعاملة الفلسطيني القادم من أوكرانيا أسوة بأخيه الاردني

الخارجية: قرار أردني بمعاملة الفلسطيني القادم من أوكرانيا أسوة بأخيه الاردني

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

&#34;الخارجية&#34;: قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

"الخارجية": قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

وفد من فدا يتوجه للجزائر للتباحث حول السبل الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

المبادرة الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بنفي تصريحات رئيس وزرائها حول القدس

توتر في سجن &#34;ريمون&#34; إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

الحركة الأسيرة تدعو ليوم نفير وغضب شعبي إسنادا لانتفاضتهم

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بمصير ثروتها بعد وفاتها

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: شقيق عادل إمام يخرج عن صمته ويوضح حقيقة وفاة الأخير

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين &#34;معتوه&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم رجل دين "معتوه"

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

الرئيس المصري يصدر تعليماته لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج بسبب تعليق

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

شاهد: أصالة تزف خبر زفاف إبنتها بالزغاريد على المسرح

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة جالا فهمي بعد صراع مع المرض

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

لهذا السبب.. شاهد كيف عاتبت أنغام فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: محمد حماقي يرتدي زي يصل سعره لأكثر من 2000 دولار

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: إبنة أحلام الشامسي تلفت أنظار الجمهور بآخر إطلالة لها

عربي

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

ميشيل عون: عزل &#34;حزب الله&#34; يعني حربًا أهلية في لبنان

ميشيل عون: عزل "حزب الله" يعني حربًا أهلية في لبنان

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل