توتر في سجن "ريمون" إثر اقتحام قوات القمع قسمي (3) و( 8)

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير، أنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت اليوم الأحد، قسمي (3) و(8) في سجن "ريمون"، وأن هناك حالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا الشهر ومع بداية الخطوات النضالية للأسرى المستمرة لليوم الـ22 على التوالي، سُجلت العديد من الاقتحامات التي تنفذها وحدات القمع بهدف التنكيل بالأسرى، وسلب منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.يشار إلى أن وحدات القمع كانت قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم (10) في سجن "نفحة" قبل أيام، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى والسّجانين، حيث نكّلت قوات القمع بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.يذكر أن عدد الأسرى في سجن "ريمون" بلغ نحو 670 أسيرا، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، نحو 4500 أسير بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.