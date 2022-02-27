"الخارجية": قرار أردني بمعاملة الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا أسوة بالأردنيين

رام الله - دنيا الوطنأبلغ سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي، الجانب الفلسطيني بقرار الجهات الأردنية المختصة بمعاملة المواطنين الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا عبر الدول المجاورة لأوكرانيا معاملة المواطن الأردني.وأوضح رئيس ديوان وزير الخارجية ومستشاره السياسي السفير أحمد الديك، أن الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، كالتالي:- إعفاء الفلسطيني من اجراء اية فحوصات تتعلق بكورونا بدءا من اليوم وحتى منتصف ليلة 28-2-2022.- اعفاؤه من التسجيل على المنصة، وذلك للمواطنين الفلسطينيين وأبنائهم وزوجاتهم، مرورا الى الأراضي الفلسطينية، اما فيما يخص المواطنين حملة البطاقة الزرقاء فان عليهم الدخول عبر الأراضي المصرية.وشكرت الوزارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على هذا القرار الاخوي، وعلى المواقف الشجاعة والصادقة التي تتخذها المملكة لصالح قضايا شعبنا ولتخفيف من معاناته. كما ثمنت دور سفارتنا في العاصمة الأردنية عمان على جهودها المتواصلة في تقديم التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين.