الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا

رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.وأفاد صاحب المنزل رمزي شوامرة أن الاحتلال أجبرهم على هدم منزلهم الذي يسكنه اليوم مع زوجته وأولاده الخمسة، ومبني منذ عام 2005.وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرته بهدمه خلال عام 2016، وخالفته بمبلغ 30 ألف شيكل، بدعوى عدم الترخيص.واقتحمت قوات الاحتلال قبل حوالي ثلاثة أسابيع المنزل مجددًا، ووضعت إخطارًا بالهدم خلال 21 يومًا، ورغم محاولات العائلة تأجيل القرار لما بعد عيد الفطر القادم، ولكن سلطات الاحتلال رفصت.وقال شوامرة: "إنه احتلال وهذه سياسة ترحيل، وأي شخص يعرف ما معنى أن تبني بيتًا وأن تهدمه، وأنا أُجبرت على ذلك كي لا أتحمّل التكاليف الباهظة التي ستُفرض علي".وأضاف: "كل الذي بقرب منزلنا هم مستوطنون من مستوطنة بيسغات زئيف، ما بدهم إيّانا نبني ولا نرخّص".وأشار إلى أن "القدس وضعها صعب جدًا، كنت أشاهد الناس وهي تهدم بيوتها بيدها، هذا أمر صعب جدًا، إنه احتلال، وقراراته لا يُمكننا أن نقف أمامها، ولا يوجد مؤسسات تقف معنا، ولا أحد يستطيع مساعدتنا".وكانت قد هدمت قوات الاحتلال، الأسبوع الماضي، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.