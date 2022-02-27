غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، عن آلية تسجيل الدرجات النارية حسب القانون من خلال دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة.وأكدت الوزارة أن هذا القرار ينبع من المصلحة العامة والحرص الكبير على تنظيم قطاع النقل وبالتحديد فئة الدرجات النارية وسيرها على الطريق بشكل قانوني وتعزيز على الحالة المرورية.وأوضحت الوزارة أن آلية تسجيل الدراجة النارية تشمل فحص للدراجة من خلال أقسام الفحص الفني في دوائر الترخيص، والتسجيل بدون طلب مخالصة من الإدارة العامة للجمارك حتى نهاية العام الجاري، ونوهت الوزارة أنه لا يشترط رخصة قيادة أثناء تسجيل الدراجة النارية.