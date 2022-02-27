هيئة البترول: لا نقص في إمدادات الوقود بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، عدم وجود أي نقص في إمدادات الوقود في الضفة الغربية.وقال رئيس الهيئة مجدي حسن اليوم الأحد، "ما حدث أن هناك إقبال مبالغ فيه من المواطنين، خصوصا في محافظة نابلس، تحسبا لارتفاع الأسعار مع بداية شهر آذار/ مارس، أو نقص في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية".وأضاف: المشكلة أساسا حدثت في نابلس فقط، نتيجة الإقبال الكبير على شراء الوقود، متابعا: على سبيل المثال، إحدى المحطات يبلغ معدل مبيعاتها اليومية حوالي 10 آلاف لتر، باعت 17 ألفا في يوم واحد، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء دون مبرر.وشدد حسن على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود، بما في ذلك يوم الجمعة، وهو عادة يوم عطلة.ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، بينما تم توريد 4 ملايين لتر يوميا خلال الأيام الماضية.